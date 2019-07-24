Россиянка и ее сын пострадали в ДТП в Белоруссии

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Семь человек, включая гражданку Российской Федерации и ее сына, после ДТП в Слонимском районе Гродненской области доставлены в больницу. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, житель Лиды на автомобиле Opel совершал обгон грузовика, однако не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего столкнулся с BMW под управлением жительницы Слонима", - отметила официальный представитель МВД.

По словам Чемодановой, пострадали водитель BMW, ее дети 2016 и 2017 годов рождения, а также сестра 2003 года рождения. В автомобиле Opel травмы получили россиянка 1987 года рождения, ее сын 2012 года рождения и сын водителя 1988 года рождения. "Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - проинформировала пресс-секретарь МВД Белоруссии.