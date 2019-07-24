СМИ: во Франции разбились два небольших самолета

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Два небольших самолета разбились в среду на юго-востоке Франции, поблизости от города Ларш (департамент Альпы Верхнего Прованса). Об этом сообщила на своем сайте региональная газета La Provence со ссылкой на местную полицию.

В одном из самолетов находились два человека, в другом - только пилот. Их поиски ведутся в горной местности близ границы с Италией, где найдены обломки машин. В поисковой операции задействованы более 20 жандармов и спасателей, вертолет жандармерии.

Эксперты не исключают, что два самолета, взлетевшие с аэродрома, расположенного у города Сен-Пон, столкнулись в воздухе.