После ДТП с семью погибшими в Туве возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Следователи МВД РФ по Туве возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими, которое произошло в регионе 18 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МВД.

ДТП произошло поздним вечером на 20-м километре автодороги Кызыл - Эрзин. Водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП оба водителя и пять пассажиров Lada, среди которых трое несовершеннолетних, погибли. Еще два пассажира госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказали в МВД.

Одним из автомобилей управлял сотрудник Росгвардии. СУ СК по региону была организована доследственная проверка.

После этого ДТП глава региона Шолбан Кара-оол потребовал организовать по всей республике сходы граждан по вопросам безопасности дорожного движения.