В кисловодском парке неизвестные уничтожили барельеф Лермонтова

"В настоящее время полиция проводит проверку. Со своей стороны глава города обратился в правоохранительные органы с просьбой оперативно и скрупулезно отнестись к этому происшествию. Он выразил надежду, что нарушители будут найдены и по справедливости наказаны. Глава города Александр Курбатов отметил, что Лермонтов для Кисловодска не просто поэт, а часть истории курорта", - сказал собеседник агентства.

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Барельеф поэта Михаила Лермонтова в преддверии дня его памяти уничтожили в национальном парке Кисловодска (Ставропольский край), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

На официальной странице национального парка "Кисловодский" в соцсетях сообщается, что неизвестные уничтожили барельеф М. Ю. Лермонтова в ночь на 24 июля в нижнем парке на одной из смотровых площадок архитектурного ансамбля. По факту повреждения памятника, капитальный ремонт которого был проведен в 2017 году, правоохранительными органами проводится проверка на предмет установления личностей злоумышленников.

В пресс-службе парка ТАСС уточнили, что барельеф был разбит. "Его разбили, обломки были внизу. Камера видеонаблюдения зафиксирована, что трое неизвестных подошли со стороны нижнего парка, забрались на постамент и уронили его. По поводу дальнейшего восстановления барельефа пока нет информации", - отметил представитель пресс-службы.

Барельеф Лермонтова установлен в 1948 году, автор - скульптор Г. Н. Валуйский. В эти дни в Кавминводы впервые за 27 лет приехали представители шотландской ветви рода Лермонтовых-Лермонтов. 24 июля в Пятигорске в преддверии дня памяти поэта, который отмечается 27 июля, начинается международный фестиваль народного творчества по произведениям Лермонтова "Парус судьбы".