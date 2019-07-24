В Хабаровске после массового заболевания игравших в фонтане детей возбудили дело

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за массового заболевания детей, игравших в пешеходном фонтане в Хабаровске. Количество заболевших увеличилось до 45, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 22 по 24 июля 2019 года в детскую краевую клиническую больницу с признаками заболевания кишечной инфекцией за медицинской помощью обратились родители 45 детей от одного года до 12 лет, 14 из которых госпитализированы. Тяжелых случаев у пациентов нет. Все заболевшие накануне гуляли по покрытию пешеходной части фонтана, расположенного на набережной Хабаровска.

Ранее сообщалось о 37 обратившихся за помощью и 24 госпитализированных.