В Чувашии осудили женщину за гибель двоих детей при пожаре

ТАСС, 24 июля. Новочебоксарский городской суд вынес приговор 38-летней жительнице Чувашии, женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"Женщина признана виновной по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"), ей назначено наказание - три года [и] девять месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уточняется, что в апреле этого года мать двоих детей - 2014 и 2017 годов рождения - оставила их одних в квартире. Пока ее не было, дети нашли зажигалки. В результате неосторожного обращения с огнем в квартире возник пожар. Дети задохнулись в дыму.