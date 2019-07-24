Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину по всем обвинениям

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 млрд рублей, признал вину по всем предъявленным обвинениям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Особый порядок рассмотрения уголовного дела судом предусматривает признание вины и согласие со всеми предъявленными обвинениями", - сказала представитель суда. Дело будет слушаться в особом порядке 6 августа.

"Басманным судом вынесено постановление о назначении открытого судебного заседания в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кузнецова Алексея Викторовича, обвиняемого в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, на 6 августа 2019 года, в 11:30 мск", - сказала представитель суда. Она пояснила, что особый порядок рассмотрения уголовного дела предусматривает признание вины и согласие со всеми предъявленными обвинениями.

Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате. По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками совершил растрату бюджетных денежных средств.

Ранее шесть членов группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Так, к уголовной ответственности привлечены Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Заочно вынесен приговор Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.

Найденное имущество

Ранее в СК РФ сообщили, что в ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом были обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этих 1357 объектов были печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

Экстрадиция

1 октября 2010 года Алексей Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а 25 октября того же года - в международный. Процесс экстрадиции Кузнецова из Франции начался в 2013 году. Дело о его выдаче рассматривали Апелляционные суды Экс-ан-Прованса и Лиона с участием представителя Генпрокуратуры РФ, они подтвердили обоснованность запроса России об экстрадиции Кузнецова.

Премьер-министр Франции подписал декрет о его выдаче 21 ноября 2017 года. Госсовет Франции отклонил поданную Кузнецовым жалобу 28 декабря 2018 года, рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при содержании в пенитенциарных учреждениях России. 3 января этого года Кузнецов был экстрадирован в РФ.