В составе экипажа задержанного в порту Кубани судна 14 граждан Украины

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. На борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна находились 14 граждан Украины. Троих из них 23 июля отправили домой, сообщила ТАСС в среду инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Ранее Российский профессиональный союз моряков распространил информацию о задержании судна Lizori (под флагом Молдавии) из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - $11,23 тыс.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля.

По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Как сообщалось ранее, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

По данным на сайте "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.