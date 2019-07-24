Мосгорсуд оставил под арестом предполагаемого криминального авторитета Шишканова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест задержанного в Подмосковье предполагаемого криминального авторитета Олега Шишканова (сменил фамилию на Медведев), подозреваемого по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил без изменения постановление Басманного суда, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказала представитель суда.

Басманный суд Москвы 15 июля отправил Шишканова (Медведева) под стражу до 12 сентября.

По версии следствия, в 1992 году Шишканов организовал в Измайловском гостиничном комплексе встречу с Каргаевым и Длугачом, занимавшими высшее положение в преступной иерархии, которые признали его высшее положение и уведомили других лиц об этом. Также СК полагает, что Шишканов, проживая на территории Раменского района Московской области на момент представления материалов в суд, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, в процессе преступной деятельности с целью финансирования установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.

По данным следствия, Шишканов причастен также к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. С начала действия нового закона это уголовное дело стало третьим, возбужденным по статье 210.1 УК РФ.