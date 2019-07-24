Осужденного за растрату депутата Новгородской облдумы освободили от должности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Новгородская областная дума приняла решение освободить от должности депутата Сергея Вяткина, который ранее был признан виновным в растрате 1,8 млн рублей.

Парламентарии большинством голосов поддержали заявление о досрочном сложении полномочий, которое он написал ранее.

В отношении Вяткина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, в 2016 году Вяткин, который с 2011 по 2016 год занимал пост гендиректора ЗАО "ЭЛСИ", используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств подписал приказы и принял на работу людей, которые фактически обязанности в назначенных должностях не исполняли. Деньги, начисленные им в качестве зарплаты, бывший гендиректор присвоил.

Кроме того, Новгородский районный суд установил, что Вяткин потратил часть присвоенных денег на предвыборную кампанию. Он был избран депутатом областной думы в 2016 году от партии "Единая Россия", однако из-за уголовного дела президиум регионального политсовета приостановил его членство в партии.