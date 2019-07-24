В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка

ТАСС, 24 июля. Сотрудники полиции задержали кассира по подозрению в краже денег из банка в Уфе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения из Уфы, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере)", - сказала Волк.

Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла с места работы, вместе с ней пропали муж и двое несовершеннолетних детей. Спустя месяц всю семью задержали в Казани.

Хайруллину отправили в СИЗО, так как ранее суд ее заочно арестовал. Ее супруг приехал в Москву, где на телевидении рассказал, что деньги ему понадобились для покрытия долгов по азартным играм. В Уфе его поместили под домашний арест, по делу мужчина проходит в качестве соучастника преступления.