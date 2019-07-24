В Чите арестовали 16 человек, подозреваемых в торговле героином

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы заключил под стражу 16 человек, которых подозревают в торговле героином. Об этом сообщается в среду на сайте прокуратура Центрального района Читы.

"По версии следствия, в Чите с 2018 года действовала организованная группа, которая занималась сбытом героина в значительных размерах. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 16 лиц. Центральный районный суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.3 ст.228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в значительном размере"). Расследование находится на контроле у прокуратуры района.