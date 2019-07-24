Обвиняемая в коррупции начальник Дома офицеров в Петербурге признала вину

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Натальи Богатыревой <…> Богатырева признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Отмечается, что под домашним арестом Богатырева останется до 25 октября.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Обвиняемая в коррупции руководитель Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге Наталья Богатырева признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, ее перевели из СИЗО под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в конце февраля в Доме офицеров прошли обыски, после чего Богатырева была задержана и по решению суда отправлена в СИЗО. Богатыревой предъявили обвинения по трем статьям УК РФ (получении взятки, особо крупное мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Богатырева с ноября 2015 по май 2018 года самоуправно передала в безвозмездную аренду ООО "Русский строительный дом" нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив организацию от обязательной ежемесячной арендной платы. Фирма за указанный период времени обязана была выплатить почти 6,5 млн рублей, однако с разрешения Богатыревой ничего не перечислила государству.

Чтобы придать видимость законности своим действиям, директор Дома офицеров заключила с компанией договор на оказание услуг на 100 тыс. рублей. Эти деньги перечислили на счет Дома офицеров, но затем вернули их фирме, ссылаясь на то, что операция была якобы ошибочной.

Кроме того, как считает следствие, Богатырева получила взятку на 1,2 млн рублей деньгами и оборудованием для приготовления еды стоимостью 840 тыс. рублей за то, что она предоставила компании "Кулич" помещение Дома офицеров под кафе без заключения договора.