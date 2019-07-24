Пожар в здании памятника архитектуры под Калининградом устроили подростки

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские установили личности поджигателей здания бывшего театра королевы Луизы, являющегося архитектурным памятником и объектом культурного наследия. К пожару, который произошел 6 июня 2019 года в Советске Калининградской области, причастны двое 14-летних подростков, сообщила в среду журналистам пресс-служба управления МВД России по региону.

В результате пожара, общая площадь которого превысила 600 кв. м, была полностью уничтожена крыша здания бывшего театра королевы Луизы, построенного в Тильзите (нынешний Советск) в 1910 году. В послевоенные годы в здании, в 2010 году получившим статус выявленного объекта культурного наследия, размещался Калининградский областной колледж культуры и искусства. В тушении пожара было задействовано более 50 человек и 17 единиц техники. Власти города в целях безопасности вынуждены были эвакуировать 50 жильцов близлежащего дома.

"Полицейские опросили очевидцев происшествия, изучили записи с ближайших камер видеонаблюдения. Стражи порядка установили, что к поджогу причастны двое подростков в возрасте 14 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подростки пояснили полицейским, что они, проникнув через забор на территорию здания, нашли в подвале бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Они разлили ее в здании, а затем подожгли, однако потушить огонь не смоги, после чего убежали.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога…")", - отметили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.