Грузовик с военными опрокинулся на трассе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием военного "Урала" произошло на территории Тарумовского района Дагестана, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Урал" с военными опрокинулся на федеральной автодороге около села Калиновка на территории Тарумовского района. По предварительной информации, пострадали восемь человек", - сказала Муртазалиева. По ее словам, троих доставили в Тарумовскую ЦРБ, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Факт ДТП подтвердили ТАСС и в пресс-службе республиканского МВД.