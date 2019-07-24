Сотрудник Росгвардии сбил насмерть школьника под Белгородом

КУРСК, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии в состоянии алкогольного опьянения, находясь не при исполнении служебных обязанностей, сбил на дороге в Белгородской области 15-летнего велосипедиста. Подросток умер на месте аварии, против водителя возбудили уголовное дело, сообщается в среду на официальном сайте СУ СК России по региону.

Авария произошла в Прохоровском районе Белгородском области поздним вечером 23 июля.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Следствие намерено в кратчайшее время предъявить подозреваемому обвинение, ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, в момент ДТП сотрудник Росгвардии выехал на встречную полосу и не справился с управлением, пытаясь обогнать грузовой автомобиль. Как отметили в ведомстве, сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей.