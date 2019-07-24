Суд приговорил приемную мать, истязавшую шестерых детей, к пяти годам условно

ТАСС, 24 июля. Щучанский районный суд Курганской области приговорил приемную мать, которая обвинялась в истязании шестерых детей, к пяти годам лишения свободы условно. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры в среду.

"Являясь приемным родителем девяти несовершеннолетних детей 61-летняя женщина в период с марта 2017 года по февраль 2018 года ненадлежащим образом исполняла обязанности приемного родителя по воспитанию и развитию детей. При этом ее действия были сопряжены с жестоким обращением в отношении шести несовершеннолетних путем нанесения им побоев. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что было установлено, что женщина-опекун не обеспечивала детей полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжелую работу. "Также было установлено, что опекун неоднократно била их ремнем, шнуром, поленом по различным частям тела, запирала детей в сарае на длительное время, пристегивала цепью к кровати" - добавили в ведомстве.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Щучанский районный суд признал ее виновной в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей").