Следователи проверяют информацию о массовом заболевании в детском саду Смоленска

ТАСС, 24 июля. Следователи проводят проверку информации о заболевании восьмерых детей кишечной инфекцией в одном из детских садов Смоленска, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Наталья Зуева.

"В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в детском саду, расположенному на улице Ударников [города] Смоленска, восемь детей заболели кишечной инфекцией. По данному сообщению следственными органами СК РФ организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Зуева.

Она уточнила, что следователями будет запрошена необходимая документация, касающаяся деятельности детского сада, организации питания детей и других вопросов, а также будут опрошены представители администрации детского учреждения, родители воспитанников и иные лица.