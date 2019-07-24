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Следователи проверяют информацию о массовом заболевании в детском саду Смоленска

В средствах массовой информации появились сведения о заболевании восьмерых детей кишечной инфекцией

ТАСС, 24 июля. Следователи проводят проверку информации о заболевании восьмерых детей кишечной инфекцией в одном из детских садов Смоленска, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Наталья Зуева.

"В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в детском саду, расположенному на улице Ударников [города] Смоленска, восемь детей заболели кишечной инфекцией. По данному сообщению следственными органами СК РФ организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Зуева.

Она уточнила, что следователями будет запрошена необходимая документация, касающаяся деятельности детского сада, организации питания детей и других вопросов, а также будут опрошены представители администрации детского учреждения, родители воспитанников и иные лица.

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