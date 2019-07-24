Прокуратура просит суд повторно рассмотреть дело экс-вице-губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области направила апелляционное представление на оправдательный приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, в котором просит суд повторно рассмотреть уголовное дело в отношении экс-чиновника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Ленинский районный суд Пензы 28 июня оправдал Савина, который обвинялся в мошенничестве с земельным участком. Суд счел недоказанными доводы следствия, что, занимая должность вице-губернатора Пензенской области, он незаконно оформил в собственность участок, примыкавший к землям садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Искра-1" в Пензе и находившийся в муниципальной собственности. Вместе с Савиным по уголовному делу проходила бывшая вице-мэр Пензы Ирина Ширшина - первоначально ее обвиняли в мошенничестве, покушении на мошенничество, злоупотреблении и превышении полномочий. Однако обвинение было переквалифицировано, суд признал ее виновной в двух служебных подлогах и воспрепятствованию законной деятельности бизнеса, освободив от наказания из-за истечения сроков давности.

"Подано апелляционное представление на приговор Ленинского районного суда. Прокуратура не согласна с переквалификацией действий Ширшиной и освобождением ее от наказания, а также с оправдательным приговором в отношении Савина. Ставится требование, чтобы приговор был отменен, и дело было направлено на повторное рассмотрение", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что после того, как будет изготовлен протокол судебного заседания, с ним ознакомится прокурор, а затем в суд будет направлено дополнительное апелляционное представление, где сторона обвинения изложит подробно свою позицию.