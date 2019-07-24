Полиция задержала человека, силой удерживавшего в квартире несовершеннолетнего в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Злоумышленник незаконно удерживал в квартире 13-летнего подростка в столичном округе Зеленоград. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в одном из домов Зеленограда. Наркозависмый мужчина захватил 13-летнего ребенка. К месту происшествия прибыли полиция и МЧС. Злоумышленника уговорили выпустить подростка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, захвативший ребенка задержан. Подробности произошедшего источник агентства не уточнил.