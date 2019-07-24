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Суд отклонил апелляцию на арест бывшего губернатора Ивановской области Конькова

По данным следствия, Павел Коньков незаконно присвоил около 700 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отклонил апелляцию защиты на арест экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о присвоении около 700 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила адвокат Конькова Анна Котова.

3 июня Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 июля бывшего губернатора Ивановской области. 5 июня адвокаты подали апелляцию. "Решение о заключении Конькова под стражу суд оставил без изменений", - сказала Котова.

По версии следствия, Коньков, управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин и иные пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенных средств составила порядка 700 млн рублей.

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РоссияИвановская область
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