Обвиняемому в гибели людей в кафе Петербурга ужесточили статью УК РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Диспетчер компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" Евгений Емельянов, которого обвиняют в том, что он допустил прорыв теплотрассы, из-за чего кипятком было затоплено кафе "Типичный Питер", где погибли два человека, не признал вину, следователи вновь ужесточили ему обвинение, изменив статью УК РФ, сообщил ТАСС адвокат Емельянова Александр Борзов.

"Нет, вину он не признал. Теперь предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказал он.

Изначально уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц"), по которой Емельянову грозило до 10 лет колонии. Затем дело переквалифицировали по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данной статье ему грозило до четырех лет лишения свободы. По статье 216 УК РФ Емельянову грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат добавил, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено. Собеседник агентства отметил, что сейчас он и его подзащитный знакомятся с материалами дела и ожидают, что его передадут в суд для рассмотрения по существу в начале августа.

28 сентября прошлого года на Измайловском проспекте прорвало трубу с кипятком, в результате чего было затоплено подвальное помещение кафе "Типичный Питер". В момент ЧП в нем находились два человека, они погибли от полученных ожогов. По версии следствия, трубу прорвало из-за гидроудара - резкого повышения давления воды в результате неправильных действий диспетчера "Теплосети Санкт-Петербурга" Емельянова. Следователи считают, что в момент ЧП он не стал разбираться в причинах резкого скачка давления в трубопроводе и отключил подачу горячей воды только тогда, когда дефект был обнаружен визуально.