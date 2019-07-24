ФСИН: экс-чиновник Шестун госпитализирован из московского СИЗО из-за ухудшения здоровья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун госпитализирован из СИЗО в связи с ухудшением здоровья, вызванного голодовкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

"В связи с ухудшением состояния здоровья обвиняемого Шестуна А. В., вызванного полным отказом от приема пищи и воды, врачи больницы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России пригласили для проведения консультации гражданских медицинских специалистов. После предварительного обследования ими было принято решение о срочной госпитализации обвиняемого в одно из учреждений департамента здравоохранения Москвы", - отметили во ФСИН.

Ранее супруга Шестуна Юлия сообщила ТАСС, что после консилиума врачей Шестуну был поставлен диагноз "депрессивное состояние", его госпитализировали в психиатрическую больницу им. Алексеева. По словам супруги, Шестун госпитализирован без его согласия. Он держал голодовку с 14 июня.

Следственный комитет РФ предъявил Шестуну обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Вину он не признает.

Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.