Следствие завело первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в России

ТАСС, 24 июля. Следствие возбудило уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя регионального управления СК Юлия Дорофеева.

По версии следствия, причиной массовой гибели пчел стали действия сотрудников компании "Отрадаагроинвест", которые при обработке пшеницы не приняли достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу людей.

"Следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК РФ ("Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений"). Предварительно установлено, что 14 июня 2019 года в Корсаковском районе на одной из пасек зафиксирована массовая гибель пчел в количестве более 300 пчелосемей", - сказала она.

В последнее время массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. Россельхознадзор связывал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.