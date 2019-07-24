Туристов в Кабардино-Балкарии эвакуировали с острова, где река смыла мост

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали трех туристов, оказавшихся отрезанными на острове после того, как рекой был смыт подвесной мост. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник поисково-спасательного подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Мухаммат Гулиев.

"По висячему мосту они (туристы - прим. ТАСС) перешли через реку на остров. Вода поднялась, смыла мост. Мы переправили их на берег, высадили на заставе, все живы и здоровы", - сказал Гулиев.

Ранее в среду в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что в Чегемском районе в ущелье Булунгу трое мужчин остались на островке на реке Башиль. Были начаты поисково-спасательные работы. По данным МЧС, до 25 июля включительно в республике пройдут дожди с ветром до 25 м/с, грозы и град.