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Туристов в Кабардино-Балкарии эвакуировали с острова, где река смыла мост

Их переправили на берег, угрозы для них нет

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали трех туристов, оказавшихся отрезанными на острове после того, как рекой был смыт подвесной мост. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник поисково-спасательного подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Мухаммат Гулиев.

"По висячему мосту они (туристы - прим. ТАСС) перешли через реку на остров. Вода поднялась, смыла мост. Мы переправили их на берег, высадили на заставе, все живы и здоровы", - сказал Гулиев.

Ранее в среду в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что в Чегемском районе в ущелье Булунгу трое мужчин остались на островке на реке Башиль. Были начаты поисково-спасательные работы. По данным МЧС, до 25 июля включительно в республике пройдут дожди с ветром до 25 м/с, грозы и град.

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