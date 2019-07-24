Эксперты установили голос человека, звонившего смертнику перед взрывом в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Криминалисты идентифицировали голос человека, звонившего на мобильный телефон смертнику Акбарджону Джалилову перед взрывом в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. По результатам экспертизы, которые были оглашены на заседании суда в среду, голос принадлежит фигуранту уголовного дела Аброру Азимову.

Сам Азимов, которого обвинили в организации теракта, заявил в суде, что не осуществлял переговоры с Джалиловым и не имеет отношения к взрыву в метро.

"В рамках разговора от 1 апреля 2017 года коммуникатор М1 [условное обозначения Джалилова в материалах уголовного дела] информирует М2 [условное обозначения Аброра Азимова] о том, что он планирует осуществление неких насильственных действий против неопределенной группы лиц, что повлечет его гибель, просит молиться за него. М2 дает инструкции и высказывает поддержку", - огласил материалы экспертизы судья Московского окружного военного суда Андрей Морозов на выездном заседании в Петербурге.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро Петербурга два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они заключены под стражу в СИЗО "Кресты".