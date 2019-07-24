СК России возбудил свыше 300 уголовных дел по преступлениям силовиков Украины в Донбассе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ с 2014 года возбудил более 300 уголовных дел в связи с преступлениями украинских силовиков против мирного населения, которые были совершены за время конфликта в Донбассе. Об этом сообщил руководитель второго следственного отдела Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК РФ Дмитрий Маньшин в эфире радиостанции "Вести FM" в среду.

"С 2014 года по сегодняшний день возбуждено более 300 уголовных дел, в рамках которых зафиксировано уже более 380 эпизодов преступной деятельности. Большая часть этих уголовных дел соединены в уголовное производство, в одно большое уголовное дело о применении запрещенных средств, методов ведения войны на юго-востоке Украины", - заявил Маньшин. "В эту цифру входят порядка 250 уголовных дел, которые были возбуждены в отношении представителей различных силовых структур Украины", - добавил он.

По словам Маньшина, на сегодняшний день в рамках этих дел к ответственности привлекаются 73 человека из силовых структур Украины, в том числе 20 представителей высшего командования вооруженных сил.

Он также отметил, что следственные органы России допросили свыше 143 тыс. человек, большинство из которых пересекли государственную границу РФ, спасаясь от последствий войны в Донбассе. "На сегодняшний день я могу сказать, что допрошено уже более 143 тыс. человек, с момента возбуждения первых уголовных дел с 2014 года", - сказал Маньшин. "Следователями эти люди допрашивались в качестве свидетелей, все показания фиксировались, анализировались. Из этой огромной массы более 20 тыс. человек признаны сейчас потерпевшими по уголовным делам и более 2 тыс. из них - это дети", - заключил он.