Экс-чиновник Шестун будет находиться в больнице при СИЗО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, о госпитализации которого стало известно в среду, будет наблюдаться в больнице при СИЗО-2 (Бутырка) УФСИН по Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Ранее, по словам его супруги, он был госпитализирован из больницы при СИЗО в психиатрическую больницу им. Алексеева в связи с ухудшением здоровья из-за голодовки.

"24 июля по результатам осмотра врачами медико-санитарной части УФСИН по Москве (МСЧ-77) и врачом специализированной бригады скорой медицинской помощи принято решение о направлении Шестуна А.В. в специализированное лечебное учреждение Департамента здравоохранения Москвы. По результатам консилиума врачей данного лечебного учреждения рекомендовано продолжить наблюдение пациента в стационарных условиях МСЧ-77", - отметили во ФСИН.

Как стало известно ТАСС, речь идет о психиатрической больнице при СИЗО-2. Супруга Шестуна сообщила ТАСС, что он держал голодовку с 14 июня.

Следственный комитет РФ предъявил Шестуну обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Вину он не признает.

Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.