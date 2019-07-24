Раненный в Анкаре белорусский дипломат перенес операцию

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Советник посольства Белоруссии в Анкаре Александр Поганшев, получивший несколько огнестрельных ранений при нападении, перенес операцию и идет на поправку. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату, - отметил он. - Наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД следят за развитием ситуации".

Ранее информационное агентство Demiroren сообщило, что инцидент произошел в районе Чанкая, где расположено много дипломатических представительств разных стран. За нападением может стоять сосед Поганшева, покончивший с собой после содеянного.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Поганшев "возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил" в него.