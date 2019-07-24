Сумма хищений в деле "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей

"В производстве следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета находится уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы в составе бывшего генерального директора ОАО "Оборонэнергосбыт" Александра Змихновского, его бывшего заместителя Евгения Юдинского и бывшего директора департамента по реализации электроэнергии этого же общества Игоря Быкова", - рассказал Александр Сорочкин.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сумма хищений, выявленных военными следователями в уголовном деле "Оборонэнергосбыта" - монопольного поставщика электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны в 2010-2016 годах - оказалась сопоставима с хищениями в "Оборонсервисе". Как сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя СК РФ - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин, в общей сложности было похищено более 2,9 млрд рублей (ущерб по делу "Оборонсервиса" оценивался в 3 млрд рублей - прим. ТАСС).

По его словам, они, совместно с бывшим гендиректором ОАО "Оборонэнерго" Михаилом Фоминым, его бывшим замом Максимом Воронковым и бывшим начальником отдела ОАО Иваном Лошкаревым, бывшими гендиректором ООО "Энергобаланс-Регион" Александром Ионовым и гендиректором ООО "Техносоюз" Робертом Хакимовым, а также бывшим гендиректором ОАО "28 электрическая сеть" Петром Коником, "в 2010-2013 годах похитили в общей сложности более 2,9 млрд рублей".

"В материалах данного дела имеются показания, согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами!", - рассказал главный военный следователь РФ. В ходе предварительного следствия у участников данной организованной группы изъяты денежные средства, а также наложен арест на их имущество общей стоимостью около 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2016 году, когда было возбуждено уголовное дело, речь шла о хищении путем мошенничества порядка 450 млн рублей.

Глава ГВСУ напомнил, что еще до возбуждения уголовного дела Змихновский и Хакимов скрылись, в связи с чем объявлены в международный розыск. "Установлено, что указанные лица находятся на территории Великобритании и Соединенных Штатов Америки, куда направлены запросы об их выдаче для уголовного преследования", - сообщил Александр Сорочкин.

Другие фигуранты

Руководитель ГВСУ напомнил, что с Петром Коником и Евгением Юдинским были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них были направлены в суд. Решением Таганского суда Москвы Коник был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ГВСУ, установлено, что в 2010-2011 годах возглавляемое им ОАО "28 электрическая сеть" получала средства за потребленную Минобороны электроэнергию.

Несмотря на то, что штатные сотрудники ОАО "28 электрическая сеть" сами выполняли обязанности по снятию показаний приборов учета, расположенных на всей территории РФ, и оформляли отчетные документы, Коник заключил с 5 фирмами договоры на оказание аналогичных услуг, перечислив на счета этих компаний за два года свыше 1 млрд 422 млн рублей, которые в полном объеме были похищены. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Никулинский суд Москвы признал бывшего заместителя главы "Оборонэнергосбыта" Евгения Юдинского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 3 годам лишения свободы. Иск о взыскании с него причиненного ущерба в размере 448 млн рублей будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

В настоящее время уголовное дело в отношении Быкова, Воронкова, Ионова, Лошкарева и Фомина рассматривается в Таганском суде Москвы. Объем только одного этого дела составляет 370 томов, заметил Александр Сорочкин.

Предыстория

О заочном аресте Александра Змихновского стало известно в июле 2016 года. Как сообщил тогда "Коммерсант", Змихновскому, который предположительно уехал в Турции, инкриминировалось хищение почти 450 млн руб. По версии обвинения, в составе организованной группы он в 2011-2013 годах организовал "неоднократное неправомерное завышение стоимости поставляемой электроэнергии" структурам Минобороны". Для погашения ущерба был наложен арест на имущество Змихновского: загородный дом на Рублевском шоссе и две московские квартиры.

В октябре 2016 года был заключен под стражу Михаил Фомин - бывший руководитель "Оборонэнерго", осуществляющего передачу и распределение электроэнергии и организацию энергоснабжения частей Минобороны. В отношении ряда фигурантов были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

В сентябре прошлого года Хамовническим судом Москвы были арестованы технический директор "Оборонэнергосбыта" Юрий Ющак, в октябре прошлого года - Вадим Матвеев, гендиректор компании "Энергодата", которая была партнером "Оборонэнергосбыта" по договору об оказании услуг в сфере информационных технологий, но неизвестно, проходят ли они по этому же делу.

Претензии к "Оборонэнергосбыту" возникли у Главной военной прокуратуры еще в 2013 году, когда она через суд добилась отмены выплат "золотых парашютов" - крупных сумм при увольнении менеджерам, когда бывший гендиректор "Оборонэнергосбыта", зная о грядущих изменениях в компании, "задним числом" издал приказ о выплатах от 10 до 41 млн рублей шестерым руководящим работникам при увольнении. При чем четверо из уволенных спустя пять дней вновь были приняты на работу на прежние должности. По требованию военной прокуратуры менеджеры возвратили государству незаконно полученные 155 млн рублей.

В 2015 году из-за долгов были отключены от энергоснабжения ряд объектов Минобороны в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе края. Ситуация в "Оборонэнергосбыте" привела к тому, что к концу 2016 года общий долг Минобороны на оптовом рынке электроэнергии составлял 1 млрд руб., перед гарантирующими поставщиками на розничном рынке электроэнергии - 4,5 млрд руб., перед "Россетями" - 5 млрд руб., перед своим подконтрольным предприятием "Оборонэнерго" - 2,2 млрд руб.