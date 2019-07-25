Палаточный лагерь в селе Верхняя Эконь в Хабаровском крае закрыли после проверок

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Работу палаточного лагеря в селе Верхняя Эконь в Хабаровском крае остановили по результатам проверки, которая началась в регионе после пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где погибли дети. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки края.

"Приостановлена работа лагеря палаточного типа в селе Верхняя Эконь в Комсомольском районе. Туда выезжали с проверкой", - сказал представитель министерства.

В Центре этнографической культуры в селе, на базе которого был организован лагерь, ТАСС сообщили, что смена закрылась в связи с понижением наружной температуры. В регионе сейчас идут дожди, на прошлой неделе стояла ясная жаркая погода.

"Приезжали представители министерства, пожарные, ФСБ, прокуратура - все. Осмотрели лагерь, в итоге он закрыт. Детей - всего у нас было 20 человек, все из села - разобрали по домам", - сказал представитель Центра.

Он уточнил, что дети спали в корпусе, палатки использовались для разных мероприятий. Путевки в лагерь были бесплатными. По данным Министерства образования и науки края, в реестре лагерей значатся 44 палаточных лагеря, в настоящее время работал из них только один - в селе Верхняя Эконь.