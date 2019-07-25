NBC сообщил о возможной попытке самоубийства финансиста Эпштейна в тюрьме

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, предположительно, попытался совершить самоубийство в своей тюремной камере. Об этом сообщил в среду телеканал NBC .

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

По его информации, Эпштейн, которого содержат в тюрьме на Манхэттене, ранее на этой неделе был найден лежащим "в полубессознательном состоянии". У него были зафиксированы повреждения кожи на шее.

По словам двух источников телеканала, не исключено, что на финансиста мог напасть другой узник. Рассматривается также версия о том, что он мог попытаться инсценировать попытку самоубийства, чтобы добиться улучшения условий содержания.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В свете ареста Эпштейна объявил об уходе в отставку министр труда США Александр Акоста. Его обвиняли в том, что он в 2008 году позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.

Газета The New York Times отмечала, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, а также 42-го президента США Билла Клинтона.