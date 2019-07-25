В Москве на улице избили мужчину и похитили у него более 1 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных напали на мужчину на Совхозной улице в Москве, избили его и похитили более 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"Жертвой преступления стал неработающий мужчина 1976 года рождения. На него напали адресу: ул. Совхозная, д. 12. Двое неизвестных применили к потерпевшему электрошокер и избили. Мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У него открыто похитили сумку с денежными средствами. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").