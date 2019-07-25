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Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в море

В Минобороны республики сообщили, что крушение произошло во время тренировочного полета
Самолет МиГ-29 Александр Рюмин/ТАСС, архив
Описание
Самолет МиГ-29
© Александр Рюмин/ТАСС, архив

БАКУ, 25 июля. /ТАСС/. Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов, ведется поиск пилота. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

"24 июля около 22:00 по местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, принимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны Азербайджана создана комиссия, которая начала расследование причин аварии.

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