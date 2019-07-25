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Житель Красноярска хранил расчлененное тело матери в морозильной камере

По версии следствия, летом 2018 года мужчина также убил свою жену, ее тело криминалисты обнаружили на территории дачного участка

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Житель Красноярска расчленил тело своей матери и хранил его в морозильной камере. Мужчину подозревают в двух убийствах, говорится в официальном сообщении регионального управления Следственного комитета, опубликованном в четверг.

"Рассказал о том, что около двух месяцев [назад] при неустановленных на данный момент обстоятельствах погибла его 83-летняя мать, тело которой он <...> расчленил и хранил в морозильной камере по месту своего жительства", - говорится в сообщении. Также, по версии следствия, в июле прошлого года он убил свою жену и закопал ее на дачном участке. Его супруга год числилась без вести пропавшей.

Следователи-криминалисты обнаружили ее тело при обследовании территории дачного участка. После этого мужчина сознался в убийстве. Сейчас в отношении него возбужденно уголовное дело по факту двух убийств.

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