Суд на три месяца продлил арест бывшего гендиректора крупнейшего в РФ производителя урана

ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Краснокаменский районный суд в Забайкальском крае на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшего генерального директора Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) Александра Глотова, подозреваемого в коррупции. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Суд на три месяца продлил срок содержания Глотова под стражей - до 24 октября", - сказали в ведомстве.

Глотова подозревают в получении взяток от депутата совета Краснокаменска, директора фирмы "Аргуньсервистранс" Орхана Пашаева, который заключил с ППГХО договор на поставку питания для работников. На время расследования Глотов отстранен от исполнения своих обязанностей, и.о. генерального директора ППГХО стал главный инженер предприятия Иван Киселев.

Компания "Аргуньсервистранс" в 2017 году выиграла тендер на поставку продуктов на ППГХО. С тех пор, по информации сайта госзакупок, получила на закупках горно-химического объединения 258 млн рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД, за победу при проведении тендера гендиректор уранодобывающего предприятия потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тыс. рублей. Почти за полтора года Глотов, по предварительным данным, получил от предпринимателя 8 млн рублей. Преступление выявили сотрудники экономической безопасности УМВД России по Забайкальскому краю и регионального УФСБ.

В конце мая стало известно о задержании Глотова по подозрению в получении взятки в крупном размере. 30 мая Краснокаменский районный суд заключил его под стражу на два месяца.

ППГХО - крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, оно расположено в городе Краснокаменске Забайкальского края.