Еще один фигурант дела спецназовцев ФСБ о разбое частично признал вину

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фигурант дела о разбое с участием сотрудников ФСБ, боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский признал вину частично. Об этом заявил его адвокат Борис Белых в Московском окружном военном суде (МОВС), где в четверг рассматривается жалоба обвиняемого на его арест.

"Мой подзащитный признал свою вину частично по предъявленному обвинению", - сказал защитник.

"Он действительно участвовал в какой-то операции, которая была разработана действующими и бывшими сотрудниками ФСБ. Оболенский был привлечен к ней без обсуждения каких-либо деталей и обстоятельств, однако никаких угроз и физической силы в адрес лиц, в отношении которых проводилось мероприятие, не применялось. Он полностью выполнил указания руководителя этой операции, которая проводилась под видом мошенничества", - рассказал Белых, отметив, что его подзащитный готов возместить часть похищенного. "В дележе денег он не участвовал, однако обещает возместить часть похищенных у потерпевшего денег", - сказал он, попросив суд изменить своему подзащитному меру пресечения на домашний арест.

Показания на Оболенского дал сотрудник ФСБ Хета Маргиев. "Маргиев, будучи еще в статусе свидетеля, дал показания на Оболенского", - огласил письменные материалы дела судья.

Ранее военные следователи предъявили обвинение в разбое Оболенскому, принимавшему участие, по данным следствия, в хищении совместно с сотрудниками ФСБ более 136 млн рублей. Об этом он сам сообщил в МОВС.

"Да", - ответил он на вопрос судьи о предъявлении обвинения.

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ. Дело расследует военное следственное управление Следственного комитета по Москве. Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий осуществили на территории банка "Металлург" разбойное нападение на гражданина Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей.

Фигурантами дела являются Хетаг Маргиев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Александр Власов. Среди задержанных есть и сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС и офицеры управления "К" ФСБ России. Ранее в суде стало известно, что сотрудник ФСБ Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему. Маргиев также оформил явку с повинной и признал вину, Сотрудник управления "К" ФСБ Урусов признал вину частично.

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