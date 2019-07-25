Директора лагеря "Холдоми" арестовали

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест на два месяца директора лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", Максима Кузнецова - фигуранта уголовного дела о пожаре, в котором погибли дети. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что по делу о пожаре были задержаны владелец и директор лагеря - Виталий Бурлаков и Максим Кузнецов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Позднее было возбуждено также дело по ч. 3 ст. 293 УК ("Халатность") в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Уголовные дела объединены в одно производство.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. В результате пожара пострадали 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.