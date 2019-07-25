Три человека погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области

ТАСС, 25 июля. Три человека погибли, еще один пострадал при столкновении автомобилей Citroen и ВАЗ-2115 на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск, об этом в четверг сообщает пресс-служба ГИБДД ульяновской области.

"25 июля на автодороге Саранск - Сурское - Ульяновск Кузоватовского района Ульяновской области произошло столкновение автомашин Citroen и ВАЗ-2115. В результате ДТП водитель (мужчина) и два пассажира (женщины) ВАЗ-2115 от полученных травм скончались. Водитель иномарки госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 27-летний водитель Citroen, который выехал на полосу встречного движения.