В Приамурье из-за паводка ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Власти вводят в Амурской области региональный режим ЧС. Соответствующее решение принято в правительстве региона на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) во главе с губернатором Василием Орловым, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Вызванный обильными осадками паводок в Приамурье привел к подтоплению целого ряда территорий. Режим ЧС введен в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея, Благовещенск, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.

"На заседании КЧС было принято решение о введении на территории Приамурья режима ЧС", - говорится в сообщении.

По данным властей, паводок в ближайшее время сместится из Селемджинского в Мазановский район. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели, пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале. Комиссией принято решение о том, что в район выезжает группа Росгвардии в составе 30 человек. Перед ней стоит задача охранять общественный порядок и максимально содействовать превентивной эвакуации людей из опасных территорий.

"В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент - действовать скоординировано и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации", - цитируют в сообщении слова губернатора.

По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского, в Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, подтоплены 997 приусадебных участков, повреждены 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 км. Наиболее острая ситуация сложилась на территории с. Ивановка Зейского района, где в результате подъема уровня воды в реке Уркан до отметок, превышающих опасное явление, была проведена эвакуация 70 человек, в том числе 34 детей, сейчас на территории села наблюдается спад воды.