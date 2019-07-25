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Нападение на белорусского дипломата в Анкаре

Раненный в Анкаре белорусский дипломат остается в отделении интенсивной терапии

Александру Поганшеву сделали операцию

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Раненный в ходе нападения в Анкаре советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев продолжает находиться в отделении интенсивной терапии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госпиталя "Гювен", в который был доставлен дипломат после ранения.

"Александр Поганшев был доставлен к нам 24 июля в 19:34 (время совпадает с московским) в отделение неотложной помощи с огнестрельным ранением. Ему была успешно проведена операция, после нее он продолжает оставаться под нашим наблюдением в отделении интенсивной терапии", - отмечается в сообщении.

Теги
БелоруссияТурцияНападение на белорусского дипломата в Анкаре
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