Раненный в Анкаре белорусский дипломат остается в отделении интенсивной терапии

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Раненный в ходе нападения в Анкаре советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев продолжает находиться в отделении интенсивной терапии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госпиталя "Гювен", в который был доставлен дипломат после ранения.

"Александр Поганшев был доставлен к нам 24 июля в 19:34 (время совпадает с московским) в отделение неотложной помощи с огнестрельным ранением. Ему была успешно проведена операция, после нее он продолжает оставаться под нашим наблюдением в отделении интенсивной терапии", - отмечается в сообщении.