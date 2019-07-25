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В Петербурге задержали предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой

В СК уточнили, что задержан ранее судимый уроженец Киргизии 1981 года рождения
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© Александр Щербак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой, тело которой нашли в Московском районе Петербурга, задержан, сообщила пресс-служба СК РФ.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следователями СК России по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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