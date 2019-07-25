В Генпрокуратуре заявили, что многочисленные запросы по делу "ЮКОСа" остаются без ответа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Многочисленные запросы за рубеж Генпрокуратуры РФ о движении легализованных средств, похищенных у компании "ЮКОС", остаются без удовлетворения или без ответа. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в интервью на интернет-канале ведомства "Эфир".

"Те многочисленные запросы, которые Генеральная прокуратура РФ направляет за рубеж о предоставлении сведений о движении легализованных средств и, соответственно, наложении на них ареста, остаются без удовлетворения или даже без ответа, что на самом деле противоречит нормам международного права, - сказал он. - Истцы также всячески уклоняются от требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию. По этой причине назвать конкретные сроки по наложению ареста на похищенное и легализованное имущество и тем более сроки завершения уголовного дела достаточно сложно. Но работа, конечно же, в этом направлении ведется для того, чтобы привлечь всех виновных к установленной уголовной и материальной ответственности".

Как сообщил Куренной, в основу расследования уголовного дела легли материалы прокуратуры. Расследование ведет Главное следственное управление СК России по статьям 174.1, 159, 160 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "Мошенничество", "Присвоение и растрата". Речь идет о так называемом основном деле "ЮКОСа". В рамках этого уголовного дела 18 человек из числа руководителей компании были объявлены в международный розыск, в том числе Дубов, Темерко, Чернышев, Голубь, Невзлин, Леонович, Брудно и другие.

Дело было возбуждено еще в 2003 году. В его рамках в офисе "Открытой России" и в квартирах ее сотрудников ранее неоднократно проводились обыски. Еще в 2016 году Следственный комитет РФ сообщил, что приватизация нефтяной компании "ЮКОС" была проведена с нарушениями в 1995 году, ее акции были фактически украдены Михаилом Ходорковским. Сейчас он и другие его соучастники скрываются за рубежом.

"Что это вообще за третье дело "ЮКОСа" - так называют уголовное дело в отношении бывших владельцев, руководителей и других работников нефтяной компании "ЮКОС" по факту хищения нефти и легализации похищенных имущества и денежных средств. В это же дело было соединено дело в отношении Михаила Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у государства еще в период с 1995 года по 2003 год акций нефтяной компании "ЮКОС" и денежных средств этой компании в общем размере более $6 млрд", - сказал представитель надзорного ведомства. В 1990-е годы Ходорковский вместе с организованной группой лиц, обманув фактически государство на аукционе, присвоил себе контрольный пакет акций "ЮКОСа" (57% акций) и затем через подконтрольные фирмы оформил эти активы на несколько иностранных фирм. Также Ходорковский с соучастниками организовал хищение нефти, которая добывалась дочерними нефтеперарбатывающими предприятиями ("Нефтегаз", "Томскнефть", "Юганскнефтегаз").

"Если мы будем оценивать сумму, то в 2003 году у нас курс доллара равнялся приблизительно 30 рублям, в более ранние годы он был еще ниже, и в пересчете на валюту США стоимость похищенного за эти годы составила на самом деле $51 млрд. Что касается этих средств, то похищенные и уже отмытые, легализованные каким-то образом средства в основном аккумулированы Ходорковским и членами этой организованной группы за рубежом, например, в США, Великобритании, Ирландии", - сказал Куренной. За эти действия Ходорковский, Платон Лебедев и ряд других членов группы были уже осуждены по так называемому второму уголовному делу.

Третейские иски

От имени компаний, на которые были оформлены незаконно присвоенные Ходорковским акции, в зарубежных судах были инициированы третейские судебные разбирательства против РФ, чтобы взыскать по их заявлениям более $120 млрд ущерба, который якобы был нанесен им действиями властей РФ после того, как "ЮКОС" обанкротили.

"Их основные требования, безусловно, необоснованны - они основаны на недостоверных сведениях. Полученные по уголовному делу доказательства при взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ, Министерством юстиции РФ были использованы в этих судебных разбирательствах весьма успешно", - сказал Куренной. Например, в 2016 году Окружной суд Гааги отменил ранее вынесенные по этим искам решения о взыскании с РФ $50 млрд.