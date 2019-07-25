Застройщики в Сочи получили сроки за мошенничество на 90 млн рублей

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Адлерский районный суд Сочи Краснодарского края признал 37-летнюю Анастасию Эксузян и 50-летнего Артура Мхитаряна виновными и приговорил их к четырем и шести годам лишения свободы соответственно за продажу квартир в самовольно построенных домах, в результате чего они обманули более 70 человек на 90 млн рублей. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

"Установлено, что Мхитарян и Эксузян в период с 2014 по 2018 год, не имея разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, а также не обладая заключениями государственной экспертизы, разрешающими строительство, начали самовольно возводить дома на земельных участках. При заключении договоров с гражданами под видом инвестиций в строительство застройщики умышленно вводили их в заблуждение, скрывая сведения о том, что дома являются самовольными строениями, а также заверяли их в том, что дома будут введены в эксплуатацию в указанный в договоре срок. В результате указанных действий 74 потерпевшим был причинен ущерб в размере свыше 90 млн рублей", - говорится в сообщении.

Адлерский районный суд города Сочи Краснодарского края признал застройщиков виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере"). "Суд назначил Мхитаряну наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Эксузян - четыре года лишения свободы с предоставлением отсрочки реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. На имущество осужденных с целью возмещения причиненного ущерба судом наложен арест", - уточнили в пресс-службе ведомства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около 30% жителей Кубани проживают в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 здания, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. В 2019 году в Сочи должны быть снесены 54 здания. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.