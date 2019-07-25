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Росгвардия задержала подозреваемых в убийстве охранника фирмы в Саратовской области

Разбойный налет на офис компании злоумышленники совершили 13 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии совместно с правоохранительными органами задержали подозреваемых в убийстве сотрудника фирмы в Энгельсском районе, разбойном нападении и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, 13 июля неизвестные совершили разбойное нападение на офис коммерческой организации, расположенный в Энгельсском районе Саратовской области. Во время нападения они выстрелили в охранника фирмы, который от полученных ранений умер.

"В результате успешной совместной операции, проведенной сотрудниками спецподразделения Росгвардии, ГУ МВД России по Саратовской области и регионального Следственного комитета, были установлены личности и местонахождение лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. В ходе расследования следственными органами СК по Саратовской области было возбуждено уголовное дела по факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, разбойного нападения, а также незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Данная специальная операция - наглядный пример эффективного взаимодействия правоохранительных органов и Росгвардии по противодействию организованной преступности", - сказал Грибакин.

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