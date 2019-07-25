Следствие установило местонахождение предполагаемого заказчика взрыва в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Как сообщила в четверг прокурор Надежда Тихонова на заседании суда по делу о теракте, сейчас он находится в сирийском городе Идлиб.

"Возможный заказчик преступления Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии в городе Идлиб. Он курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо, ведет пропаганду террористической деятельности в сети Интернет, в том числе через социальные сети", - сказала Тихонова.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро Петербурга два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они заключены под стражу.