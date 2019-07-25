В Калининграде вынесли приговор двум подросткам за разбой и жестокое избиение школьников

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Подростки, совершившие разбойное нападение на двух школьников в Калининграде приговорены судом к 6,5 и трем годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщила в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

Инцидент произошел 13 октября 2018 года в вечернее время в лесополосе в районе улицы Артиллерийской в Калининграде. Подростки, которым на сегодня 17 и 15 лет соответственно, напали на двух 13-летних школьников, избили их, похитили у потерпевших мобильные телефоны и другое имущество на общую сумму немногим более 20 тыс. рублей. Один из потерпевших с тяжелыми травмами головы был доставлен в отделение реанимации.

"Оба несовершеннолетних, в зависимости от степени участия и роли каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего")", - рассказала представитель следственного управления.

Приговором Ленинградского районного суда 17-летнему подсудимому назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбытием наказания в воспитательной колонии. В пользу потерпевших в качестве компенсации материального и морального вреда с него подлежит взыскать 515,6 тыс. рублей.

Также в воспитательной колонии предстоит отбывать трехлетний срок наказания второму осужденному. Потерпевшим он обязан выплатить 15 тыс. рублей.