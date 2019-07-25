После разлива химотходов в лесу в Дзержинске возбудили второе дело

ТАСС, 25 июля. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области возбудило административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (ст. 8.2 КоАП) по факту разлива химикатов в лесу в городе Дзержинска Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Ранее департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО) после случившегося возбудил административное дело о порче земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП).

"Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области возбуждено административное дело по факту разлива химических отходов в лесном массиве около поселка Пыра в Дзержинске Нижегородской области. Дело возбуждено по ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - отметили в пресс-службе

В ведомстве добавили, что штраф по данной статье достигает 400 тыс. рублей. Собственник отходов пока не установлен.

Ранее сообщалось, что местные жители обнаружили в лесу несанкционированную свалку. Химические отходы хранились в пластиковых емкостях, часть которых была разгерметизирована, химикаты вытекли на почву. Площадь загрязнения составляет 24 кв. м. Сейчас эксперты устанавливают вид химикатов и класс их опасности.