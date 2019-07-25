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В Орловской области возбудили второе уголовное дело из-за массовой гибели пчел

По мнению следствия, работники ООО "Ленинское" провели обработку полей горчицы химическим веществом и не предупредили об этом пасечников

ОРЕЛ, 25 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью 286 пчелосемей в Малоархангельском районе, сообщила журналистам старший помощник руководителя ведомства Юлия Дорофеева.

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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК РФ ("Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений"). Работники ООО "Ленинское" провели обработку полей с произрастающими на них растениями цветущей горчицы, применив химическое вещество, не уведомив о своих действиях владельцев пасек, имеющих пчел. В результате нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов горчицы наступила гибель 286 пчелосемей", - сказала она.

Это второе уголовное дело, возбужденное региональным ведомством в связи с массовой гибелью пчел. Ранее в Корсаковском районе погибли около 300 пчелосемей из-за того, что сотрудники компании "Отрадаагроинвест" не приняли достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу людей при обработке пшеницы.

В последнее время массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. Россельхознадзор связывал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.

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