В Орловской области возбудили второе уголовное дело из-за массовой гибели пчел

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК РФ ("Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений"). Работники ООО "Ленинское" провели обработку полей с произрастающими на них растениями цветущей горчицы, применив химическое вещество, не уведомив о своих действиях владельцев пасек, имеющих пчел. В результате нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов горчицы наступила гибель 286 пчелосемей", - сказала она.

Это второе уголовное дело, возбужденное региональным ведомством в связи с массовой гибелью пчел. Ранее в Корсаковском районе погибли около 300 пчелосемей из-за того, что сотрудники компании "Отрадаагроинвест" не приняли достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу людей при обработке пшеницы.

В последнее время массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. Россельхознадзор связывал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.