В жилом доме в Ленинградской области взорвался газовый баллон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области, после чего произошло обрушение балкона, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, сообщение о ЧП поступило в 15:35 мск. "По предварительным данным, произошел взрыв баллона с бытовым газом. Пострадавших, по предварительным данным, нет, остальная информация уточняется", - сказала представитель ведомства.

Поселок городского типа Рахья расположен примерно в 40 км от Петербурга. В поселке проживают около 3500 человек.